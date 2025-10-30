■これまでのあらすじ結婚報告をするため帰省した凛は、海外赴任の話を切り出した途端、母から強い反対を受ける。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、それは“自分の人生を取り戻す”ための決意でもあった。一方、離婚を経験した母は娘の結婚に不安を抱き、相手の人柄を確かめようとする。誠実に経歴や資産を示す彼だったが、彼の家族が結婚を喜んでいると聞き、同棲の話すら報告を受けなかった母は動揺を隠せなかった