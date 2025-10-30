阪神・楠本泰史外野手（３０）が３０日、来季の選手契約を締結しない旨を通達された。チームが日本シリーズを戦う中で、２年連続の戦力外通告に「急な話だったので、正直頭の整理はついてないですし、日本シリーズを戦うつもりで準備していたので、本当にまだ心の整理ができていないのが率直な思いです」と言葉を絞り出した。昨年オフにＤｅＮＡを戦力外となり入団。子どもの頃に憧れた球団の一員として全力で挑んだ１年だっ