10月22日放送のライオンズエクスプレスでは、引き続き埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。今シーズンの先発投手陣を振り返ってもらった。 ――今シーズンは今井（達也）投手、隅田（知一郎）投手、髙橋光成投手、渡邉（勇太朗）投手、與座（海人）投手、武内（夏暉）投手、菅井（信也）投手の7人で合わせて133試合ということになりまして、この7人が先発の中