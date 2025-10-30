明日31日(金)の四国地方は、南の海上を発達しながら進む低気圧の影響で全般に雨となり、太平洋側では激しい雷雨となる所があるでしょう。大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。太平洋側では局地的に激しい雷雨となり、風も強まって荒れた天気に明日31日(金)は、前線を伴った低気圧が日本の南の海上を発達しながら進む見込みです。このため、四国地方は広く雨が降り、この時期として