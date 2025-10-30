明日31日(金)は西から雨の範囲が広がり、四国から関東で局地的に激しい雨。11月1日(土)は低気圧が急速に発達し、東北や北海道を中心に大荒れの天気。2日(日)にかけて暴風に警戒を。3連休前半にかけて荒天交通への影響も明日31日(金)は前線を伴った低気圧が四国沖から東海道沖を進み、11月1日(土)は低気圧が急速に発達しながら東北や北海道の太平洋側の沿岸を北上するでしょう。低気圧の接近に伴って雨の降り方が強まるため、道路