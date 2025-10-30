ＨＳホールディングス [東証Ｓ] が10月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.9％増の86.7億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比46.0％増の43億円に拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-1.5％→-3.4％に悪化した。 株探ニュース