植田日銀総裁 景気の現状、一部に弱めの動き見られるが緩やかに回復 基調的な物価上昇率、成長ペースの影響などで伸び悩むことが見込まれる 基調物価やコアＣＰＩ、見通し期間後半には物価目標とおおむね整合的な水準で推移 通商政策の影響めぐる不確実性がなお高い状況が続いている 物価見通しは概ね不変 高田、田村委員が展望レポートの独自案をそれぞれ提出、いずれも否決