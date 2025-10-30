ドル円一時１５３．５２レベルに上昇、植田総裁が利上げタイミングに言及控える＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見が始まった。そのなかで、ドル円は一時153.52レベルまで買われている。植田総裁が利上げタイミングに言及を控えたことに反応か。来春闘の予想申し上げるには材料不足とも述べている。 USD/JPY153.45