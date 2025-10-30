◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月３０日、栗東トレセン宝塚記念を逃げ切り。展開のカギを握るメイショウタバルは、８枠１３番からのスタートが決まった。前走の毎日王冠で逃げて２着だったホウオウビスケッツの出方をうかがいながら逃げ、番手を選択できそうな並び。「いい枠が当たったと思います。流れは（ゲートを）出てみないと分かりませんが（武）豊さんが上手に乗っ