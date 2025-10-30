7月にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが10月16日、「Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ」と題したYouTube生配信を行い、2022年3月18日の活動再開から始まった「フェーズ2」を2025年12月31日で完結させることを宣言。活動休止期間は設けず、現メンバー編成のまま、2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕すると発表した。若者に人気の若手バンドから令和の国民的バンドに駆け上がった「フェーズ2」での飛躍ぶりをまとめた