電車で寝過ごして学童のお迎えに遅刻。先生にも通りすがりの人にも責められて遠回しに負の感情を伝えてくる女性。職場では「いい子」と評判だけど／被害者姫（1）一児の母で会社員として働くアヤは、「自分の意見を主張せず、争いごとが嫌いでニコニコしている」と社内でのウケが抜群。それもそのはず、アヤには「人からの見られ方」を過剰に気にする一面がありました。どんなことを話して、どんな行動に出れば良いか…すべてにお