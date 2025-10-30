立命館大のキャンパス内に設置されている立命館憲章＝8月、京都市立命館大などを運営する学校法人立命館（京都市）が、学園の在り方を定めた立命館憲章の改正案で削除を検討していた「戦争の痛苦の体験を踏まえ」などの平和に関する文言を同様の表現で残す修正案をまとめたことが30日、関係者への取材で分かった。学校法人は取材に「さまざまな意見が出る中でより多くの人に受け入れてもらえるよう調整した」としている。昨年7