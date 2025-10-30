インタビューに答えるスポーツ庁の河合純一長官10月1日に就任したスポーツ庁の河合純一長官が30日、共同通信のインタビューに応じた。指導者不足など実現に向けた課題が山積している公立中学校の部活動改革について「誰一人取り残さない。子どもたちに不安を与えないよう進めていくことが重要だ」と、地域の実情に即して対応していく姿勢を強調した。河合氏は長官就任前、部活動改革に関する国の有識者会議の委員も務めていた