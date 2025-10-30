東洋証券 [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の10.4億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比7.6倍の7.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→21.9％に急改善した。 株探ニュース