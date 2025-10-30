３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円０３銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７７円８９銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５２円７０銭前後で推移し、その後、午後０時頃には１５２円１０銭前後へ軟化した。午後０時１０分過ぎに日銀金融政策決定会合で利上げの見送