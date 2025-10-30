歴代3位の記録となる総来場者数26万3101人の大盛況で幕を閉じた『東京ゲームショウ2025』（以下、TGS）。来年は史上初の5日間開催に踏み切ることになった同イベントだが、その中でも特に印象深かったのがインディーゲームの活況ぶりである。 （関連：【画像あり】『東京ゲームショウ2025』で注目したインディーゲーム5選） 例年、大きな話題となるのは、巨大なブースを設けるAAA