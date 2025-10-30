３０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。午前は前日の米債券安が影響したものの、日銀が金融政策の現状維持を決めたことをきっかけに上げに転じた。 ２９日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の利下げが決まったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長はＦＯＭＣ後の記者会見で「１２月会合での利下げ決定は既定路線ではない」などと発言。タカ派的と受け止められ、２９日の米長