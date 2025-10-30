（花蓮中央社）東部・花蓮県の景勝地、タロコ（太魯閣）渓谷を流れる立霧渓にできたせき止め湖の天然ダム（堤体）が29日午前、崩壊した。被害は確認されていない。農業部（農業省）林業・自然保育署花蓮分署は午後4時20分、水位が元々の河道の高さまで下がったとして、周辺地域に出していた警戒措置を解除した。一部で通行止めになっていた東部と中部を結ぶ幹線道路「中部横貫公路」の通行も同5時に再開された。現場では同分署や宜