現地10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールは、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと本拠地アンフィールドで対戦。通常の４バックではなく、相手と同じ３バックを採用したなか、今季２戦２敗だったパレスに０−３で完敗を喫した。前半41分と45分に、鎌田の縦パスかたイスマイラ・サールに２ゴールを許したレッズは、79分にアマラ・ナラが決定機阻止で退場。88分にダメ押し点を奪われ、