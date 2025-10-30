寒くなってくると温かいものが食べたくなりますよね！今回は、人気の和食屋店主の笠原将弘さんに、癒やしの一品「豆腐の長イモあんかけ」を教えてもらいました。とろとろあんで身体が温まる副菜レシピに、ぜひこの秋チャレンジしてみて。ほかほか豆腐ととろとろ長イモの相性抜群！とろとろあんであったか豆腐を包み込んだ癒やしの一皿。【調理時間：20分】●豆腐の長イモあんかけ【材料（4人分）】 豆腐（木綿）1丁 長イモ10