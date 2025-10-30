兵機海運 [東証Ｓ] が10月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比42.7％減の2億5800万円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の6億3000万円→4億7000万円(前期は6億1800万円)に25.4％下方修正し、一転して23.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比26.2％増の2