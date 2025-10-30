Image: minimalleather こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。薄さ約6cm、重さ約570g、それでいて16インチPCも収まる…。「FLEXIM」に備わったこうした特長は、「重くて大きい、エレガンスだが機能性に乏しい」という前提でレザーリュックを捉えていた方にとっては十分驚きかもしれません。ですが、「FLEXIM」の本当の魅力は、数字に表れない部分に