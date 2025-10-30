中国で、日中戦争をめぐる「民間の対日賠償請求の第一人者」と称されてきた童増（トン・ズン）氏が23日、北京市内の病院で病気のため死去したことがこのほど発表された。69歳だった。童氏は1956年生まれ、重慶出身で、1982年に四川大学の経済学部を卒業した。その後、北京大学で法学の修士号を取得。長年にわたって数多くの社会・民間組織の要職に就き、そこには中祥投資有限公司の董事長、中国宋慶齢基金会元理事、尖閣諸島（中国