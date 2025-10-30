10月24日に発売したDynabookの若年層向けノートPC「dynabook G」シリーズは、若いユーザーに向けた13.3型モバイルPCだ。社内の若年層の意見を採り入れ、同社初のカラー「セレストブルー」を採用したり、キーボードのかな印字を省いたり、重さを849gまで軽量化したりするなど、若者が求める”軽量”かつ“ノイズレス”なデザインで開発されている。Dynabookでは「dynabook G」シリーズをより若年層に広げるべく、10月30日から東京・