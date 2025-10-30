Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。先日買ったモバイルバッテリーを、わずか3カ月で紛失しました…。原因は、ただ充電するためだけの「黒い箱」に愛着が湧かず、管理が雑になっていたこと。もう二度とモノをなくさないために、「愛さずにはいられない」機能を持った「モバイルBOY」を選ぶのは懸命かもしれません。見た目は懐か