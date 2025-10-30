高市首相は、APEC（＝アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため、先ほど韓国に到着しました。このあと、韓国の李在明大統領と初の首脳会談を行います。高市首相（午後0時15分すぎ、首相官邸）「地域の平和と安定、そして繁栄に向けて、主要な首脳との間でしっかりと協力関係、信頼関係、構築していきたい」高市首相は午後3時頃、韓国に到着しました。APEC首脳会議は31日から始まりますが、30日はこのあと、韓国の李在明