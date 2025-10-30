ジャルパックは2026年2月6日、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの開園70周年を記念した、ジャルパック限定のディナー&キャラクターグリーティングを開催する。カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年お城_(C)DisneyJAL海外ダイナミックパッケージでは、本イベント専用のツアー(2026年2月5日成田・羽田発)を販売中。往復の航空券と宿泊に、カリフォルニア アドベンチャーパーク2つのパークを行き来できる3