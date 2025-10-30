ジャルパックは10月30日より、MOF(フランス国家最優秀職人章、パティシエ・コンフィズール部門)受章のショコラティエ、ジャン=ポール・エヴァン氏の隠れ家サロン訪問をはじめ、パリ・リヨンの2都市でチョコレートを堪能する、ツアーコンダクター同行ツアーの発売を開始した。(C)Jean-Paul Hévinジャン=ポール・エヴァン氏は、素材へのこだわりと確かな技術から生まれる芸術的ショコラで高く評価され、MOFを受章したショコラテ