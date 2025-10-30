タレントの村上ショージが２９日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど・・・」に出演し、仲のいい明石家さんまの「伝説」について語った。「海外で誤認逮捕されて２〜３日牢屋に入った」という伝説について、かまいたち濱家が尋ねた。ショージは「オーストラリアに行ったときに」と話し出した。スーツケースの受け取りはショージが引き受け、さんまはタバコを吸うために「ショージ頼むわな」と先に出ていったと