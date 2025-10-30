カルビーから発売されている「堅あげポテト」シリーズから、新たに『堅あげポテト 牡蠣バター味』が期間限定で発売されます。全国のコンビニで先行発売される本商品は、「堅あげポテト」のファンから“秋の夜長に食べたい味”を募集して誕生した商品。「大葉味噌味」「燻製チーズ味」などの約1,300件のアイデアの中から選ばれました。牡蠣をバターで炒めたようなコク深く香ばしい味わいが楽しめます。秋の夜長に、おやつとしていた