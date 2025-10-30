今年も残すところあと2か月ほど。10月30日から、2026年用の年賀はがきの販売が始まりました。 【写真を見る】2026年は「午」年賀はがきの販売始まる発行枚数は約7億5000万枚で17年連続減少 熊本市の中央郵便局では、地元の園児たちが来年の干支である「午（うま）」のシールを貼るなどして、年賀状差出箱を作りました。 園児「年賀状29枚ください」 日本郵便によりますと、今年の全国の発行枚数は、去年と比べて約3