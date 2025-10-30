レオ様もワールドシリーズ（ＷＳ）を観戦だ。米メディア「ＯＮＳＩ」は２９日（日本時間３０日）、「ロサンゼルスで開催されたワールドシリーズ第５戦で目撃したセレブたち」との記事を掲載した。そのトップは映画「タイタニック」でおなじみのレオナルド・ディカプリオ。日本でも人気を誇る「レオ様」は黒のキャップに黒のサングラス姿で観戦しているところを「ＦＯＸスポーツ」の中継で抜かれていた。同記事によれば他に