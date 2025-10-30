俳優の竹野内豊（５４）が、３０日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。気になる人物を明かした。竹野内が今、気になっているのは、?ちょい悪おやじ?として知られるタレントのパンツェッタ・ジローラモ。「米問題とか気になって、インターネットで動画等いろいろ見たりしたんですけど、その時にジローラモさんが実際に今お米を作られている、農業をされているってことをはじめて知った」という。「ジローラモさんが、