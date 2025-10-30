フジテレビの生バラエティー番組「ぽかぽか」で３０日、ＳＭＡＰのヒット曲がガンガンかかり、レギュラー陣らが思い出話で盛り上がった。この日は平成のＪ―ＰＯＰ特集。ＳＭＡＰの売れた楽曲ベスト５の中からトップ３を当てるというクイズでのことだ。その５曲は、１９９６年の「青いイナズマ」と「ＳＨＡＫＥ」、９８年の「夜空ノムコウ」、２０００年の「らいおんハート」、そして０３年の「世界に一つだけの花」。楽曲が