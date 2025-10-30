11日3日の文化の日の晴天率は、現在の平年値のベースである統計期間1991年〜2020年の30年間では、福井・金沢・新潟のいずれも30%台後半、富山でも40%をわずかに上回る程度となっており晴天率が高いとはとても言い難い状況です。北陸地方の平野部では、この先初冬期にかけて雨が降りやすく時雨(しぐれ)となるでしょう。時雨は雲の切れ間から時折晴れ間も広がりますが、この先日差しはますます貴重となっていきそうです。11月3日・文