『テレビを見つめる猫』の心理 時折、食い入るようにテレビを見ている猫がいます。一体何に魅了され、どのような視点で楽しんでいるのでしょうか？ ここでは『テレビを見つめる猫』の気になる心理を4つ紹介いたします。あわせて好みやすい番組の傾向についても解説いたします。 1.『音』が気になる 頻繁に耳を動かしながらテレビを見つめる猫は、テレビから流れてくる音が気になって仕方ありません。 『なんで