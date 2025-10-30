福岡県内のインフルエンザの感染者が前の週より1.5倍に増えました。8週連続で流行期の目安を上回っています。福岡県によりますと、26日までの1週間に報告された県内の1医療機関あたりのインフルエンザの感染者は3.93人と、前の週に比べおよそ1.5倍に増加しました。インフルエンザの流行期の目安である「1人」を8週連続で上回っています。福岡県は、手洗いやマスクの着用、こまめな換気などの感染対策を呼びかけています。 また