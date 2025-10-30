◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日、栗東トレセン今年の皐月賞馬ミュージアムマイルは６枠９番に決定した。９番枠は、距離が２０００メートルになった８４年以降で３勝。直近では２０年にアーモンドアイが勝っている。友道助手は「皐月賞も６枠で勝っていますしね。極端な枠じゃない方がいいと思っていました」と安堵（あんど）。追い切り翌日は角馬場での調整で、