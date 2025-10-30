第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋）に出走する有力馬の追い切りが美浦トレセンで行われた。帝王賞馬のミッキーファイト、昨年の覇者で南部杯からＪｐｎ１連勝を狙うウィルソンテソーロがＷコースで調整した。フォーエバーヤングを筆頭に、強い４歳世代の一角のミッキーファイトは３頭併せの最後方。直線で内に潜り込むと最後まで馬なりで６ハロン８０秒１―１１秒６。中のサトノボヤージュ（２歳１勝クラ