11月1日から3日の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』。テレ朝チャンネルでは、1日目と3日目のステージの模様を独占生中継することが決定した。【写真】TGCでデビュー前とは思えない圧倒的なパフォーマンスを見せたHANACSテレ朝チャンネル1で、11月1日は午後2時45分から、3日は午後2時45分から放送される。なお、乃木坂46の出演ステージの放送はなく、そのほかのアーティストにおい