ミラノ・コルティナオリンピック™・パラリンピックを目指すトヨタ自動車所属のアスリート7人が30日、都内で合同取材会に出席し、男子モーグルで2022年北京五輪で銅メダルを獲得した堀島行真（27、トヨタ自動車）が「目標としてはやっぱり（新シーズン）全試合に優勝した状態で、ランキングを一番の状態で（ミラノ・コルティナ）オリンピックに挑みたい」と意気込みを語った。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで