大人気YouTuberヒカルの妻、進撃のノア自身のInstagramのストーリーズを更新した。ノアは「みんなから見たら変な夫婦かもしれないけど、私にとっては最高の旦那です」と投稿し、夫婦の絆を強調した。さらに「ノアが一番大切にしてる場所を仲間も本当に大切に思ってくれてありがとう」と感謝の意を表した。ヒカルとノアは交際0日婚で、結婚後ヒカルが自身のYoutubeチャンネルでノアとの交際関係について、ヒカルの浮気を認める「オ