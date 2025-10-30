ANAホールディングスは、第3ブランドとして展開していた「AirJapan」のブランドを統合すると発表した。2026年3月28日（バンコク・シンガポール発は翌日）をもって運航を終了する。AirJapanは、2024年2月9日に東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線を開設し、初就航。同22日に東京/成田〜ソウル/仁川線、同4月26日に東京/成田〜シンガポール線を開設していた。エアージャパンの乗務員はANA、AirJapanの両ブランドの機体に乗務してい