山形市によりますと、30日午前、山形市富の中、山形市成沢西、山形市大字黒沢、山形市大字妙見寺でクマが目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市は「秋は冬眠に向けてクマが活発に活動する時期になりますので十分注意してください」としています。 ■目撃場所（山形市富の中） ■目撃場所（山形市成沢西） ■目撃場所（山形市大字黒沢） ■目撃場所（山形市大字妙見寺） ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）