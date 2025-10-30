３０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が、滞在する旅館で働くウメ（野内まる）が目を赤くしていることをひどく心配し、医者に行くように執拗に勧め、その理由もウメに伝える。ネットでは、この状況でどうやってトキ（高石あかり）と夫婦になるのか、心配する声も上がり始めた。この日の「ばけばけ」では、ウメの目が赤くなっていることに、ヘブンは医者に診て貰うようにしつこ