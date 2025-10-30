タレントの中川翔子が３０日、双子の赤ちゃんが生後１か月となったことを報告し、思いをつづった。９月３０日に双子出産を発表した中川はインスタグラムで「１０／３０ついに双子一カ月！あっという間に新生児期終わってしまったさみしい！でも一日ずつが、ちいさな命をまもるためドキドキハラハラ大変だった！そして毎日の全ての瞬間が愛おしいです新生児から乳児に！むちむちしてきました！」とつづり、親子ショットをア