東京証券取引所30日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小幅に続伸し、2日連続で終値としての最高値を更新した。終値は前日比17円96銭高の5万1325円61銭。日銀の利上げ見送りで買い安心感が広がる中、値がさの半導体株が相場を押し上げた。一時350円近く値上がりし、取引時間中の最高値も更新。ただ、利益確定売りが膨らんで下落する場面もあり、方向感に欠ける展開となった。東証株価指数（TOPIX）は22.55ポイント高の