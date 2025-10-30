■MLBワールドシリーズ第5戦ドジャース1−6ブルージェイズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へ、MLBプレーオフ日程＆結果ドジャースはワールドシリーズ（WS）第5戦でブルージェイズに完敗。対戦成績を2勝3敗とし、WS連覇を狙う中、後がない状況となった。敵地トロントでの第6戦（11月1日）は、第2戦（26日）で完投した山本由伸（27）が先発する予定。試合後、ロバーツ監督（