AKB48小栗有以（23）が29日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。プロデューサーの秋元康氏（67）との食事会について語った。MCのかまいたちの山内健司から「秋元先生と行ったことないの？」と聞かれ、小栗は「あります。何人か結構人がいる中で」と答えた。小栗は「覚えているのは中華で出てくるゴマ団子。おっきいゴマ団子」と顔より大きなゴマ団子をジェスチャーで伝え、共演者を笑わせた。濱家は「高級食材聞きたいのに、