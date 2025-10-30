俳優チ・チャンウクがDisney＋オリジナルドラマ『捏造された都市』でスリラーものに復帰する。《写真》チ・チャンウク、筋骨隆々のスイムウェア姿Disney＋とチ・チャンウクの再会がスリラーのシナジー効果を引き立たせ、スピーディーなエンターテインメントと爽快なカタルシスを狙う。『捏造された都市』は、平凡な日常を生きていたテジュン（演者チ・チャンウク）が理不尽に凶悪犯罪に巻き込まれて収監された後、すべてがヨハン（